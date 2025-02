Lopinionista.it - Tricarico torna a Sanremo nella serata delle cover per cantare “Io sono Francesco” con Gabbani

ph Checco TontiMILANO – Dopo l’incursione al Premio Tenco 2024, con tre esibizioni diverse e applauditissime nelle tre serate,risul palco del Teatro Ariston al 75° Festival di. Venerdì 14 febbraio duetta con, in gara con Viva La Vita, e il brano scelto dai due per l’occasione non poteva essere che IO, l’esordio discografico di, nonché la prima hit che esattamente 25 anni fa lo mise in luce per la prima volta come l’artista poetico e visionario che ancora oggi conosciamo. Perquesto è un ritorno anche al Festival che lo ha visto tre volte in gara, la primaquali nel 2008 con Vita Tranquilla, recentemente riproposta durante l’ultima puntata de “Gli Occhi del Musicista”, il programma di Enrico Ruggeri su Rai2.