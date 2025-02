Davidemaggio.it - Tradimento, anticipazioni dal 10 al 15 febbraio 2025: Güzide ripudia Oylum

© US MediasetDopo i vari appuntamenti in prime time,prosegue la sua corsa anche nel daytime di Canale 5, Negli episodi di questa settimana, Guzide scopre nel peggiore dei modi che la figliaè stata espulsa dall’Università di Medicina. Delusa da tutte le bugie che le ha raccontato, la giudice discute con la ragazza e, dopo averla cacciata di casa, la. La dizi turca è in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato alle 15.15 e la domenica in prima serata. Ecco leda lunedì 10 a sabato 15Lunedì 10accetta di nascondere OykuLa serata in casa Yenersony viene rovinata dall’arrivo inatteso di Guzide ee Ozan sono costretti a nascondere la bambina. Durante la notte, Guzide li scopre e chiama Tarik dopo aver rimproverato la sua famiglia, ma in seguito alla risposta di Tarik decide anche lei di impartire una lezione a suo marito.