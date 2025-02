Inter-news.it - Suwarso blinda Nico Paz: «Non vogliamo cedere nessuno»

Mirwan, manager asiatico e presidente del Como, in una lunga intervista ha parlato anche del futuro diPaz e del mercato del club lombardo.TO – Mirwan, presidente del Como, nel corso di un’intervista rilasciata a Calcio&Finanza, ha commentato il percorso in Serie A del club lariano. Tra i tanti temi toccati, dal business ai progetti del futuro, il manager indonesiano si è concesso anche a una risposta legata al mercato del club e al futuro di uno dei talenti comePaz, attenzionato da Real Madrid, Arsenal e anche Inter. Queste le sue parole: «La situazione legata aPaz? Non abbiamo intenzione di venderedei nostri giocatori, almeno nel prossimo futuro. Forse tra 3/4 anni, perché sarebbe ingenuo non dire che i ricavi dalle cessioni dei giocatori fanno parte del business.