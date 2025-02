Notizie.com - Rita De Crescenzo buco nell’acqua a Ovindoli, fallisce il bis di Roccaraso

Leggi su Notizie.com

Dopo il successo del viaggio astavoltaDenon si è ripetuta. Quello organizzato aè un vero e proprioDeil bis di(Instagram @de.r) Notizie.comC’era grandissima preoccupazione dalle parti di, consapevoli di quanto era accaduto in precedenza conquando la tiktoker napoletana aveva invitato tutti i suoi fan a recarsi nella rigogliosa località montana. Quello che poteva sembrare un vantaggio si era rivelato improvvisamente un clamoroso autogol sia per gli abitanti locali che per chi lavora nel turismo.Questo perché ci trovavamo di fronte a un’invasione generalizzata e della durata di appena una giornata e che dunque non portava guadagni a hotel e altre strutture.