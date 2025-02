.com - Pallanuoto / Jesina, tre punti a Civitavecchia: ora l’assalto alla capolista

La formazione di Iaricci vince la prima delle tre partite consecutive in trasferta. Sabato prossimo big match in Umbria. Il commento del mister leoncello. La classifica sorride anche al Team Marche che ha battuto Tivoli. Il parere tecnico sul campionato di Roberto VastolaVALLESINA, 9 febbraio 2025 – Lavince a18-10 contro l’Athena Bracciano e lancia un segnale importantePerugia a cui farà visita sabato prossimo. Risultato della partita mai in discussione. Ottima la prova corale della squadra e della difesa che fino a poco dopo la metà terzo tempo aveva incassato solo 4 reti (parziale 4-14).Primi goal in calottina granata per il giovane Bartocci Riccardo e primi goal stagionali per Gambelli e Rosiglioni. Sabato prossimo lasarà impegnata a Perugia, per tentare un agganciosquadra umbra che ha iniziato la sua fuga solitaria verso il primo posto.