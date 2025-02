Oasport.it - LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2025, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo recupera terreno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:03 La velocità media della corsa è di 43.796 km/h. 44.9 km coperti in 01:01:31.16:00 Guadagnano qualche secondo i corridori al comando. Il vantaggio è ore di 1:40.15:57 Questa la composizione della fuga che sta guidando la corsa: Quentin Bezza (Wagner Bazin WB), David Cadena Edgar (Petrolike), Jokin Murguialday (Euskaltel-Euskadi), Sinuhé Fernandez (Burgos Burpellet BH), Joan Bou (Caja Rural-Seguros RGA), Nathan Smith (Team Novo Nordisk).15:54 Nella classifica dell’età media delle squadre guida la Team Novo Nordisk con 23,7.15:51 Prosegue il recupero delche guadagna altri quindici secondi. Il vantaggio è ora 1:33.15:48 Il. Il vantaggio dei battistrada scende ad 1:48.15:45 Completa il podio della graduatoria la Movistar Team con 660 per un incremento di 120 lunghezze.