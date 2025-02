.com - Empoli-Milan 0-2, rossoneri vincono con gol di Leao e Gimenez

(Adnkronos) – Successo in trasferta delche passa 2-0 al ‘Castellani’ contro l’in un match della 24/a giornata di Serie A. Irestano in dieci, al 55?, per il rosso per doppia ammonizione a Tomori ma dopo dieci minuti rimangono in dieci anche i padroni di casa, e gli ospiti passano con il gol dial 68? e raddoppiano al 76? con. Tre punti fondamentali per la squadra di Conceicao, che resta in scia al treno Champions League in settima posizione con 38 punti. I toscani restano invece fermi a quota 21 in 16/a posizione insieme al Cagliari. Subitopericoloso al 2? con una bella azione imbastita tra Jimenez, Joao Felix e Reijnders, palla d Abraham che cade in area: proteste rossonere ma l’arbiro lascia proseguire. All’11’ ci prova Musah, il centrocampista rientra sul sinistro e calcia, conclusione debole parata da Vasquez.