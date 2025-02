Ilfattoquotidiano.it - Dai Beckham a Roberto Bolle e Donatella Versace: parata di vip per la cena di re Carlo e Camilla con “panzanella e porchetta”

ReIII prepara le valige per l’Italia e dentro ci mette tutta la sua passione per l’enogastronomia, la moda, lo stile insieme alla sua forte spiritualità. Il 9 aprile lui esaranno in visita ufficiale a Roma, in udienza dal Papa per onorare il Giubileo, a Ravenna e aal Quirinale ospiti del presidente della Repubblica. In un anticipo di quelle che sono le premesse del viaggio, i tessitori delle relazioni italiane del sovrano di casa Windsor hanno partecipato ad una serata nelle campagne del Glostershire, ad Highgrove, la residenza georgiana settecentesca cheIII porta nel cuore e che acquistò personalmente nel 1980 salvandola dall’abbandono e dalla decadenza.All’evento hanno lavorato a lungo l’ambasciatore italiano nel Regno Unito, il napoletano Inigo Lambertini, l’attore italo americano Stanley Tucci, il fondatore di Yoox Net-a-porter Group, il ravennate Federico Marchetti e la Fondazione del sovrano, King’s Foundation che ha sede principale in Scozia, a Dumfries House.