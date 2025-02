Tpi.it - Verissimo, gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda oggi, sabato 8 febbraio 2025

dell’8su Canale 5, alle ore 16,30 su Canale 5 va in, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, lee glidiinsu Canale 5.: gligli splendidi 60 anni di Emanuela Folliero, in studio con il figlio Andrea. In esclusiva, la dolorosa verità di Simona Guatieri sul tradimento dell’ex marito, il calciatore Keita Baldé. E ancora, i 40 anni di carriera di Dario Ballantini, Rebecca Staffelli, ospite con la mamma Matilde e il percorso di vita, tra gioie e dolori, di Bernardo Cherubini, concorrente eliminato da “Grande Fratello” e fratello di Lorenzo Jovanotti.