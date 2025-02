.com - Seconda Categoria / E’ il momento dell’Aurora Jesi: 3-1 alle Terre del Lacrima

Leggi su .com

In vantaggio la squadra di casa poi raggiunta sulla parità. Gli uomini di Campanelli però confermano il buon andamento e vincono con merito, 8 febbraio 2025 – L’Auroravince una partita molto combattuta, 3-1 suldel, grazie alla doppietta di Italia.Fai clic qui per vedere lo slideshow.Nei primi minuti del match le due squadre si studiano per trovare dei punti deboli all’avversario, facendo girare la palla e provando qualche imbucata.Al 7’, il fulmine a ciel sereno: Italia si inventa un gol capolavoro ricevendo palla da un lancio lungo, alzandosela con il destro e mettendola a fil di palo con una semirovesciata impossibile da parare per il portiere ospite.Da qui è l’Aurora ad attaccare con costanza per 15’ alla ricerca del 2 a 0, che però non arriva.C’è spazio anche per ildel, che cerca il pareggio tirando però molto poco e male in almeno 2 o 3 circostanze.