Sbircialanotizia.it - Pasolini, La Porta: “Oggi avrebbe criticato incoerenza pacifisti e burocratizzazione vita sessuale”

Leggi su Sbircialanotizia.it

"Nel 1971 Angelo Pezzana chiede adi collaborare al Fuori! il movimento gay.risponde che non gliene imniente" "Nel 1971 Angelo Pezzana chiede adi collaborare al Fuori! il movimento gay.risponde che non gliene imniente. Dacia Maraini dirà dopo: ma certo non gliene imva nulla perché era un'organizzazione". .L'articolo, La: “” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.