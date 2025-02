Movieplayer.it - Zoe Saldaña parla del futuro di Gamora: "Spero che la Marvel continui la sua storia"

Leggi su Movieplayer.it

L'attrice Zoeè tornata are del personaggio die del suonel MCU dopo Guardiani della Galassia Vol. 3. Zoeè tornata are deldidopo il film Guardiani della Galassia Vol. 3, in cui è stata coinvolta una variante del personaggio che non vuole far parte del team guidato da Rocket, rimanendo con i Ravagers. L'attrice, intervistata da Variety, ha confermato che non ha intenzione di tornare nel MCU, spiegando cosa spera accada al personaggio. L'addio di Zoe al MCU Ricordando la sua esperienza nei film, Zoe Saldana ha sottolineato: "Penso che il mio ruolo fosse grandioso. Il mio percorso e la partnership sono stati memorabili e così gratificanti. Continuo a dirlo di .