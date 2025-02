Sport.quotidiano.net - Serie b femminile: stasera l’anticipo. Scandiano cerca vendetta con le Sisters

La terza giornata di ritorno parte condell’Aluart(14) che ospita alle 20.45 al palaRegnani le modenesi del Basket(24), quarta forza del torneo. All’andata, complici gli infortuni, le ragazze di coach Cavalcabue rimediarono una sonora sconfitta (80-51), mentre ora gli scenari sono cambiati e Alice Fedolfi, tornata a calcare il parquet la settimana scorsa, carica l’ambiente biancoblù. "Sarà una partita difficile - dice la capitana di-, loro hanno dimostrato di essere un’ottima squadra. All’andata ci presentammo a ranghi ridotti e arrivò una sconfitta di quasi trenta punti. Basketha tante armi che possono farci male ma se giocheremo come nelle ultime partite, soprattutto in difesa, potremo dargli del filo da torcere e metterle in difficoltà".