Tg24.sky.it - Roma, vigilante sorprende ladri dai vicini di casa e spara: uno è gravissimo

Leggi su Tg24.sky.it

Ha sentito dei rumori sospetti mentre rientrava a, poi ha notato qualcosa di strano nell'appartamento di un vicino. Così la guardia giurata ha controllato meglio e ha sorpreso deiin azione. E' stata questione di pochi istanti: ne sarebbe nata una colluttazione durante la quale ilha esploso un colpo d'arma da fuoco che ha ferito alla testa uno dei. E' accaduto in via Cassia, nel quadrante Nord di. Sulla vicenda sono in corso indagini dei carabinieri.