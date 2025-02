Metropolitanmagazine.it - Panama ha cancellato l’accordo con la Cina sulla ‘Via della Seta’

Le prime conseguenzepressione anti-cinese esercitata dalla nuova amministrazione di Trump sul Governo didel conservatore José Raúl Mulino iniziano a concretizzarsi. Dopo un incontro tenuto aCity con il segretario di Stato statunitense Marco Rubio, il presidenteRepubblica diha annunciato che il memorandum con laviaSeta, sottoscritto nel 2017, non sarà rinnovato, ponendo così fine a un importante accordo con cui laera fino ad oggi riuscita a penetrare economicamente nel canale di, uno snodo cruciale da cui transita circa il 5% di tutto il commercio marittimo mondiale.“La sovranità disul canale – ha commentato Mulino – non è in discussione”, ma il Paese ha garantito un maggiore impegno nella propria collaborazione con gli Stati Uniti con la promessa di nuovi investimenti infrastrutturali bilaterali.