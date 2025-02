Quotidiano.net - Niqab a scuola a Monfalcone, il Governo: “In classe si sta a volto scoperto”

(Gorizia), 7 febbraio 2025 - “Insi sta a”. È chiara l’indicazione delsul caso di, dove è prassi (o almeno lo era finora) che le cinque ragazze islamiche che frequentano l’istituto superiore Sandro Pertini possano fare lezione con il, il velo integrale che lascia scoperti solo gli occhi. E presto potrebbe scattare anche un’ispezione. “Le leggi vanno rispettate”, tuona il ministro Ciriani. A fargli eco è il governatore friulano Fedriga: “Ilnon c’entra con l'integrazione”. Proposta di legge della Lega: divieto di burqa enei luoghi pubblici Il caso delIl caso è scoppiato dopo che i giornali locali hanno raccontato il gesto di integrazione della preside Carmela Piraino che, per rispettare le tradizioni religiose delle sue studentesse straniere (molte sono bengalesi) ed evitare che le famiglie integraliste le costringano a lasciare la, è solita attenderle all’ingresso per controllare che sotto il velo ci fossero davvero loro, come prassi di sicurezza.