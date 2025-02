Biccy.it - Justin Bieber, parla una famosa collega: “Mi chiesero di sfruttarlo”

Che il mondo dello spettacolo non sia così candido come appare e che non tutto brilli come vediamo in tv e sui social l’abbiamo imparato bene (il caso Fedez e Chiara ne è un esempio), ma ogni volta che una celebrità fa delle rivelazioni riusciamo comunque a stupirci del marcio che c’è dietro. Che l’industria discografica e cinematografica americana giochino con le vite delle star ce lo aspettavamo e Cher Lloyd ce l’ha confermato. La cantante inglese in una recente intervista ha rivelato che la sua etichetta discografica le aveva consigliato di pedinaree di flirtare con lui, così da fare promozione gratis al suo album che era appena uscito.Cher Lloyd claims that her previous record label refused to invest in promotion for her music and instead told her to hook-up withand leech off his fame.