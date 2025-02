Lanazione.it - “Io, vittima di scippo, sono sotto choc. Così non si vive”: Montecatini, drammatico racconto

Terme, 7 febbraio 2025 – Paura. È il sentimento che prevale nella donna di 55 annidi una aggressione conavvenuta giovedì nel tardo pomeriggio in via Ugo Bassi. Paura di uscire di casa, di recarsi al lavoro, di tornare alla vita di prima: “scioccata, certe cose si vedono solo nei film”. L’episodio è avvenuto mercoledì sera intorno alle 19.30. Si tratta di una signora di 55 anni che abita nella zona sud e lavora nella zona nord della città. “Era un uomo con i capelli sale e pepe – racconta la donna – davvero molto robusto. Un energumeno. Era a piedi, mi ha strattonato, mi ha strappato la borsa ed è fuggito di corsa”. Con lac’era anche il figlio. “L’uomo sembrava italiano. Mio figlio lo ha rincorso ed è riuscito a strappargli la borsa – spiega – purtroppo però il portafoglio non è riuscito a recuperarlo.