Zonawrestling.net - WWE: Possibile PLE a tema “Ruthless Aggression era” entro la fine dell’anno in vista dell’addio di John Cena

Leggi su Zonawrestling.net

Come ben sappiamo, il 2025 sarà l’anno del tour d’addio di, leggenda del wrestling che ha deciso di appendere le sneakers al chiodo alla. Nel frattempo, diversi insiders si stanno chiedendo come la WWE deciderà di gestire l’evento e cosa sceglierà di organizzare per rendere speciale il Farewell Tour del più grande wrestler di tutti i tempi.Secondo Billi Bhatti, che ha parlato al Dirt Sheets Wrestling Informer, la WWE sta pensando di organizzare un PLE allaintitolato “” era della qualeè stato l’ovvio protagonista. L’evento potrebbe prendere parte al TD Garden di Boston il 27 dicembre, perfettamente in linea con il classico tour natalizio della compagnia: