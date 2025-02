Lanazione.it - San Jacopino, un progetto per valorizzare il quartiere

Firenze, 6 febbraio 2025 - Neldi San, a Firenze, è nato 'Urban lab SanAps', unsociale e culturale che vuole coinvolgere i circa 21.000 abitanti della zona. L'obiettivo è far vivere sempre di più Sanattraverso eventi culturali che raccontino il, iniziative e laboratori per bambini. "Accogliamo con favore la nascita di Urban Lab San- hanno affermato l'assessore alla cultura Giovanni Bettarini e il presidente del1 Mirco Rufilli -. Un'associazione nata col chiaro intento di volerl'identità di questa popolosa zona del centro storico piena di tante attività commerciali e di tanti servizi offerti ai cittadini. Il nostro obiettivo, come Amministrazione, è di collaborare con questa realtà propositiva che intende impegnarsi sia a livello culturale che sociale per trasformare questo luogo in una comunità, dimostrando che, attraverso cultura e socialità, si può costruire sicurezza".