Roma | coppia di fidanzati aggredita nella notte a Corviale tre uomini arrestati

In tre, o piu’ persone, hanno accerchiato unadi, in piena, nei pressi di Largo Emilio Quadrelli a, hanno aggredito l’uomo e minacciato la donna con una pistola.Il gruppo di aggressori, che ha agito per motivazioni che sono ancora oggetto di indagine, avrebbe cercato di far cadere l’uomo da un muretto stringendolo per il collo, per poi colpirlo inizialmente con calci e pugni e successivamente al braccio con una mazza da baseball. Solo quando la vittima, un 52enneno, e’ riuscito a sottrarsi ai colpi e si e’ voltato alla ricerca della fidanzata, si e’ accorto che la donna era minacciata dai suoi stessi aggressori che le puntavano una pistola al volto.“Era molto simile a quelle che usa la polizia, ma forse piu’ piccola” ha poi dichiarato la giovane, in sede di denuncia, agli investigatori dell’XI Distretto San Paolo, che stanno indagando per ricostruire quanto accaduto lunedi’