Secoloditalia.it - Omicidio di Chiara Poggi, l’ultima mazzata per Alberto Stasi: nessun errore. La Cedu respinge il ricorso

Niente da fare per. La Corte europea dei diritti dell’uomo () ha dito all’unanimità “irricevibile” ilpresentato dalla difesa dell’uomo condannato, nel 2015, in via definitiva a 16 anni di carcere per l’della fidanzatauccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco (Pavia).reclamava “una violazione del suo diritto a un processo equo, per quanto riguarda il principio della parità delle armi” lamentando che nel processo d’appello bis non sarebbe stato ascoltato un testimone “decisivo” a dire della difesa.Il processo per la morte die ildiPer la corte, invece, la condanna si basa “su vari elementi di prova” e le dizioni del teste agli inquirenti “lungi dall’essere decisive per determinare la responsabilità penale dell’interessato, sono semplicemente servite a corroborare tutte le prove a carico” si legge nella sentenza.