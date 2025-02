Ilrestodelcarlino.it - Memoria, lo strappo ricucito: la medaglia d’onore a Vassallo. La commozione della figlia

Ferrara, 6 febbraio 2025 – Lonel filoè stato. Nel corso di una cerimonia raccolta (ma non priva di solennità), stamattina in prefettura è stata consegnata ladel presidenteRepubblica ai familiari di Giuseppe, l’ex carabiniere ucciso nel 1945 dopo aver prestato servizio a Filo di Argenta dal ‘37 al ’44, annosua deportazione in Germania. Quel riconoscimento, insieme a quello di molti altri che hanno condiviso la sua sorte nelle ultime fasiSeconda guerra mondiale, avrebbe dovuto essere tributato in occasione del Giorno. Ma così non è stato. A ‘sospendere’ la consegna, lo ricordiamo, furono alcuni dubbi sull’effettivo internamento e sul suo ruolo durante il servizio nell’Argentano. In particolare, Anpi e Comune di Argenta chiesero un approfondimento sulla figura di, ritenuto “non un eroe, bensì molto vicino ai tedeschi”.