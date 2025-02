Oasport.it - LIVE Vavassori-Alcaraz 2-6, 1-2, ATP Rotterdam 2025 in DIRETTA: break dello spagnolo nel 2° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Ace (1°).30-0 Approccio e comodo tocco sotto rete.15-0 Servizio e dritto con smorzata.1-2 Pallonetto vincente di dritto.30-40 Deliziosa volèe di rovescio dell’iberico.30-30 Servizio ed errore di volo per l’azzurro.30-15 In rete la volèe di rovescio di.30-0 Risposta di rovescio in rete sulla seconda.15-0 Servizio vincente.1-1 Servizio e dritto.40-0 Comoda volèe di rovescio di.30-0 Lungo il rovescio difensivo di.15-0 Servizio dritto e smash.1-0 In rete il dritto di.40-15 Ace (5°).30-15 Attacco di dritto e volèe.30-0 Servizio e dritto6-2! Primo parziale per l’iberico, che con duee tanto tennis costruito si è imposto comodamente.40-30 Servizio e dritto