Inter vietato sbagliare | la sfida con la Fiorentina sarà decisiva per la corsa scudetto contro il Napoli

di Redazione, vincere a Firenze per dare battaglia alnellaal titolo: nerazzurri chiamati a conquistare tre punti d’oroL’si prepara ad affrontare unacrucialela, con l’obiettivo di conquistare tre punti fondamentali per rimanere innel campionato di Serie A. Secondo il Corriere dello Sport, questa partita rappresenta un vero e proprio crocevia per le ambizioni della squadra nerazzurra, con lo snodocon la squadra di Conte che è in programma il 2 marzo. DIFFERENZE TRA: «La verità è che le prossime 4 settimane scarse potrebbero dare un indirizzo importante in chiave. Il discorso è sempre il solito, Lukaku e compagni hanno un solo fronte su cui concentrarsi, il campionato. L’invece ha pure Champions e Coppa Italia a cui dedicarsi»CALENDARIO, ECCO CHI HA IL PIU’ AGEVOLE: «In vista dellacruciale tra le due squadre in programma gli inizi di marzo, ilavrà un calendario più agevole: Udinese domenica prossima, quindi Lazio e Como.