Diva Futura | la storia vera dell’agenzia di casting

: ladiArriva al cinema in Italia con PiperFilm, il film che, come da titolo, racconta l’avventura e la rivoluzione sessuale di Riccardo Schicchi, con la sua agenzia die produzione di cinema a luci rosse. Il film scritto e diretto da Giulia Louise Steigerwalt è interpretato da Pietro Castellitto, nei panni di Schicchi in persona; da Barbara Ronchi, che invece interpreta Deborah, la sua segretaria e punto di vista privilegiato dal quale la regista decide di raccontare la; da Denise Capezza, che si abbraccia l’onere di interpretare Moana Pozzi; da Tesa Litvan, nei panni di Éva Henger, grande amore di Riccardo, madre di suo figlio e poi attrice porno; e da Lidija Kordi che invece si assume un altro compito difficilissimo, portare sullo schermo Ilona Staller, in arte Cicciolina, prima porno star e co-fondatrice della rivista.