Bayern Monaco-Werder Brema, il pronostico: Combo imperdibili

Il 21ª turno di Bundesliga sta per andare in scena e ad aprire il sipario sarannoche si sfideranno a partire dalle ore 20:30 del 7 febbraio. Una partita importante per entrambe le squadre che vedono in questo match una possibilità di acquisire tre punti fondamentali per i propri obiettivi stagionali. Il, infatti, ha bisogno di tre punti per continuare ad allungare la distanza con il Bayer Leverkusen, attualmente a -6 punti. Con una sequenza di sette partite consecutive vinte in campionato, la squadra di Kompany potrà iniziare a pensare nuovamente alla vittoria del campionato e magari iniziare a trovare le energie necessarie per affrontare i play-off di Champions League. Ilattualmente si trova all’ottavo posto in classifica, ma a solo un punto dalla zona Europa.