Uominiedonnenews.it - Olly, Biografia, Vita Privata: Ecco Tutto Quello Che Non Sai!

Leggi su Uominiedonnenews.it

è la nuova rivelazione della musica italiana, un artista capace di fondere rap, pop ed elettronica in un sound unico. Dopo Sanremo 2023, la sua carriera è in ascesa: scoprisu di lui!: la nuova voce della musica italiana tra rap e pop elettronico, all’anagrafe Federico Olivieri, è un giovane talento della scena musicale italiana, capace di unire rap, pop ed elettronica in un sound fresco e originale. Con una carriera in rapida ascesa, ha conquistato il pubblico con il suo stile unico, partecipando a Sanremo Giovani 2022 e al Festival di Sanremo 2023 con il brano Polvere. Ma chi è davvero? Scopriamo la sua, il percorso di studi, la carriera e alcune curiosità sulla suae titolo di studioFederico Olivieri, in arte, è nato a Genova il 5 maggio 2001.