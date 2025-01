Liberoquotidiano.it - "Un gran casino", alta tensione a Sanremo: Ecco cosa rischia di travolgere Carlo Conti

E pensare cheper il suo ritorno alla direzione artistica del Festival disi stava impegnando davvero per trasformare l'Ariston nel palco della pace: meno politica possibile nelle canzoni, nessun riferimento alle guerre e addirittura due cantanti: l'israeliana Noa e la palestinese Mira Awad che canteranno Imagine nella serata inaugurale. Peccato che poie in barba agli auspici ecumenici del conduttore-direttore, tra social, podcast, chiacchiere varie in ogni angolo possibile del web, la mina del chiacchiericcio a briglie scioltissime, sia esplosa lo stesso e con un larghissimo anticipo. Sin dall'annuncio del cast e dalla serata prenatalizia del Saràper deflagrare nelle ultime 48 ore, quando alla prima nota del Festival mancano ancora più di dieci giorni.