Schlein lancia il tour in 20 tappe nel mondo del terzo settore

AGI - "Stiamo sui temi". Un mantra, quello di Elly, che si accompagna all'altro del "testardamente unitari". Le due cose, d'altra parte, vanno insieme e la leader del Pd è intenzionata a provarlo già domani con l'avvio delin ventineldelSettore. Si comincia con Monterotondo, alle porte di Roma, doveè già stata, prima delle amministrative di primavera 2024, a visitare il distretto industriale e a dare una spinta alla rielezione del sindaco Pd. Unche risponde ad almeno tre esigenze: riannodare i fili del Pd con i territori, specie quelli delle aree interne e montani; raccogliere suggerimenti per quel "Progetto per l'Italia" cuista lavorando e che, nelle speranze della segretaria, dovrebbe rappresentare l'ossatura del futuro programma per il centrosinistra; dare una scossa a tutto il Pd e al centrosinistra, tornato ad avvitarsi sul tema delle alleanze dopo il 'lodo' Franceschini: presentarsi divisi alle elezioni, per quello che riguarda la parte proporzionale della legge elettorale, e cercare accordi con le altre forze di opposizione nei collegi maggioritari.