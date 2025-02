Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO MONZA-VERONA 0-1: Serdar imprendibile, disastro Lekovic

Leggi su Calciomercato.it

Voti, top e flop del match dell’U-Power Stadium valido per la 23° giornata del campionato di Serie A. Decisiva l’autorete nel primo tempo del difensore serbo(LaPresse) – Calciomercato.itTurati 5,5 (67? Pizzignacco 6)4Izzo 5,5Palacios 5 (82? Maric SV)Pedro Pereira 5,5Sensi 5 (58? Castrovilli 5,5)Urbanski 5,5Kyriakopoulos 5,5 (58? Martins 6,5)Ciurria 5,5Vignato 5 (82? Petagna SV)Mota 5Allenatore: Bocchetti 4,5TOP: Martins 6,5 – Vivacizza i brianzoli con le sue sgasate ed è l’unico a meritarsi gli applausi del pubblico dell’U-Power Stadium. Non basta però il giovane figlio d’arte per salvare il.FLOP4 – Esordio da dimenticare per il difensore serbo davanti ai tifosi di casa. Pasticcia sull’autogol che decide la contesa e va in perenne difficoltà sulle folate degli attaccanti scaligeri.