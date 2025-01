Mister Movie | I Duran Duran Ospiti al Festival di Sanremo 2025 Dopo 40 Anni

Leggi su Mistermovie.it

Carlo Conti ha annunciato in diretta al TG1 che itorneranno all’Ariston comedella terza serata deldi, segnando il loro ritorno sul palcoquarant’. La storica band britca, che ha segnato intere generazioni con la sua musica, sarà tra i protagonisti internazionali di questa edizione.Iterza serataParlando dell’evento, Conti ha sottolineato l’importanza della presenza dei, definendoli una band senza tempo, capace di attraversare epoche diverse con il loro stile inconfondibile. Il gruppo, guidato da Simon Le Bon, ha dominato la scena musicale dagli’80 con successi intramontabili come Ordinary World, Save a Prayer e Hungry Like the Wolf.L’annuncio è stato accolto con entusiasmo anche dalla conduttrice del TG1, che ha commentato con entusiasmo: “Fantastico Carlo, tutti pazzi per Simon Le Bon”.