Vanityfair.it - Il primo red carpet di Paris Hilton coi figli London e Phoenix

La socialite ha portato i duea un evento di beneficenza a New York al Museo del gelato. Una giornata di divertimento in famiglia con cuisi è lasciata alle spalle, almeno per qualche ora, l'incubo degli incendi di Los Angeles che hanno distrutto anche la sua casa