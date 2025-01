Oasport.it - Coppa Davis 2025: Argentina al 2° turno, Rune irriconoscibile contro la Serbia. Bene Australia e Cechia

Leggi su Oasport.it

Giornate di primodi. Il programma prevede 13 incroci che porteranno ai responsi per tutte le nazioni coinvolte entro domenica. Ogni sfida si articolerà in due giornate e si disputerà al meglio delle cinque partite. Le tredici vincitrici raggiungeranno l’Olanda, finalista l’anno scorso, al secondodi settembre. Chi la spunterà in questa fase si unirà all’Italia, qualificata di diritto alla Final Eight di Bologna, essendo Paese ospitante.Il primo risdefinitivo è arrivato dalla Fjellhammar Arena di Oslo, dove l’l’ha spuntata 3-2i padroni di casa norvegesi. Dopo l’1-1 di ieri, la formazione sudamericana si è portata in vantaggio grazie al successo doppio formato da Andres Molteni e Horacio Zeballos, a segno con lo score di 6-2 7-5Casper Ruud e Viktor Durasovic.