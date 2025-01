Thesocialpost.it - Aggressione a Max Laudadio e un operatore di Striscia da parte di una baby gang

Oggi, venerdì 31 gennaio, alle 15:30, due pattuglie della questura sono intervenute nei pressi della stazione ferroviaria dopo una segnalazione diai danni di una troupe televisiva. Gli agenti, insieme alla Polizia Ferroviaria, hanno raccolto le testimonianze di Maxe di undila Notizia.I due hanno raccontato che, durante le riprese nella zona dei parcheggi vicino alla stazione, sono stati avvicinati da tre giovani, presumibilmente di origini nordafricane, che li hanno prima insultati, poi minacciati. Uno dei ragazzi ha colpito l’con un pezzo di tubolare prelevato da una bicicletta, ferendolo al gomito.identificataGli agenti hanno rapidamente individuato i tre aggressori. Si tratta di un 17enne tunisino, nato in Italia e irregolare sul territorio, con numerosi precedenti per furto, rapina e resistenza a pubblico ufficiale; un 16enne egiziano arrivato a Lampedusa nell’ottobre 2023, con un permesso di soggiorno per minore età e un precedente per detenzione di droga; infine, un 19enne italiano residente in provincia, con precedenti per furto, rapina, minaccia e incendio doloso.