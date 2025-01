Inter-news.it - Zalewski, si avvicina il rinnovo con la Roma! Dopo l’Inter – Sky

Leggi su Inter-news.it

Nicolasta per rinnovare il suo contratto con la. Il che vuol dire che presto il giocatore diventerà un nuovo tesserato del, i dettagli da Sky Sport. TRATTATIVA – Fino a pochi giorni fa l’unico club su Nicolaera il Marsiglia e il giocatore sembrava in procinto di viaggiare verso la Francia a titolo definitivo già da gennaio. Una volta conosciutoesse delil calciatore ha fatto retrcia e ora spinge per vestire la maglia nerazzurra. In questi attimi la trattativa sta proseguendo a gonfie vele e c’è totale fiducia per la chiusura., sila chiusura della trattativa!CHIUSURA –proprio adesso sta per firmare ildi contratto con la. Quello attuale scade a giugno, per aprire alla possibilità di un prestito c’era bisogno di un prolungamento.