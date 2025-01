Juventusnews24.com - Yildiz MVP del mese di gennaio: ecco quando verrà premiato ufficialmente. Tutti i dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24MVP deldiil numero 10 bianconero.nel comunicato ufficialeAttraverso un comunicato ufficiale la Juventus ha reso noto che è Kenanl’MVP deldi.Secondo premio da MVP delin questa stagione vinto da Kenan, che era già stato incoronato lo scorso settembre dai voti dei tifosi bianconeri.Il talento turco è stato protagonista in campo nelle scorse settimane, a partire dalla sfida di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita in cui ha firmato il gol del momentaneo vantaggio contro i rossoneri. Autore anche della rete che ha sbloccato il derby della Mole contro il Torino,ha giocato tutte le gare disputate a– sempre presente finora in stagione.