WWE | Triple H condivide la sua reazione all’ingresso nella WWE Hall of Fame

H entrerà ufficialmenteWWEof2025 e, pur essendo onorato, non ha resistito a lanciare una frecciatina a chi ha fatto l’annuncio. La notizia è stata rivelata durante una Towndella WWE, dove Shawn Michaels, The Undertaker e Stephanie McMahon lo hanno sorpreso con l’annuncio. Ora, “The Game” ha risposto su X, scherzando sui suoi vecchi amici endo la sua gratitudine:“Ho cercato le parole giuste per esprimere la mia gratitudine per l’immenso onore ricevuto ieri” ha scritto. “In oltre 30 anni di carriera, ho avuto il privilegio di creare ricordi e momenti indimenticabili, di incontrare amici per la vita (anche se al momento sto rivalutando sia @Undertaker che @ShawnMichaels) e, naturalmente, dire tutto questo con la moglie e madre straordinaria che è @StephMcMahon.