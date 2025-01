Zonawrestling.net - WWE: Registrato ieri il marchio Evolve, novità in arrivo per NXT?

La registrazione delLa WWE ha depositato una domanda di registrazione delper il nomepresso l’Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti il 30 gennaio. La richiesta copre un’ampia gamma di attività, dagli eventi di wrestling alla programmazione televisiva.Il possibile sviluppo diDa anni la WWE valuta l’espansione del proprio sistema di sviluppo, eè stato spesso al centro delle discussioni. Secondo fonti del settore, il veterano booker Gabe Sapolsky starebbe giocando un ruolo chiave dietro le quinte del progetto.Sapolsky, che ha lavorato al fianco di Paul Heyman nella ECW e co-fondato la Ring of Honor, ha gestito la promotion originaleWrestling prima che la WWE la acquisisse nel 2020.Lo stato attuale del progettoI report più recenti indicano che il progetto è ancora in fase di sviluppo, ma la WWE non ha ancora fissato una data di lancio.