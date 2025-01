West Ham Star firmata proprio l’estate scorsa legata all’uscita a sorpresa

Leggi su Justcalcio.com

Sito inglese:Con la finestra di trasferimento di gennaio che si avvicina rapidamente alle sue ultime ore,Ham si sta preparando per potenziali cambiamenti della squadra e uno dei giocatori il cui futuro rimane incerto è Jean-Ciair Todibo.Il difensore centrale francese è emerso come obiettivo principale per la Juventus, ma i negoziati tra i due club rimangono complicati.Jean-Clair Todibo collegato con il passaggio alla JuventusSecondo SportMediaset, la Juventus è ansiosa di completare un accordo per Todibo prima della scadenza. Tuttavia, ilHam insiste su una clausola di obbligo del valore di € 40 milioni nell’ambito di qualsiasi accordo, una domanda che la Juve sia riluttante a soddisfare.Questa non è la prima volta che la Juventus ha mostrato interesse a firmarlo. Volevano firmarlo anche in estate, ma i martelli hanno vinto la gara allora.