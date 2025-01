Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, il rischio è la trappola dei play-in. Ci vuole un fisico bestiale per evitarli

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Se il campionato finisse oggi, lasarebbe costretta alladei-in, uno spareggio che coinvolgerà le sei squadre fra l’8° e il 13° posto e che assegnerà le ultime due poltrone per ioff. Al momento la posizione di Pesaro sarebbe davvero scomoda perché da 11ª dovrebbe giocare il primo turno contro la 12ª - che oggi è Brindisi - in una gara unica in casa della squadra meglio classificata nella fase di qualificazione. Avrebbe sì il vantaggio del campo, ma l’avversaria sarebbe assai impegnativa. E non basta perché, in caso di superamento del primo sbarramento, si va poi a sfidare l’ottava che rimane ferma in attesa di conoscere la sua avversaria. Mentre dalla sfida fra la 10ª e la 13ª uscirà l’avversaria per la nona, anche lei esente dal primo turno. Ovviamente il fattore campo nel secondo turno è a favore delle squadre che sono arrivate più avanti in classifica.