Volley maschile Superlega 2024 2025 | Perugia in tilt Monza vola solo in Champions

Cinque giornate dal termine della regular season didie la classifica è più incerta che mai. Fino a poche settimane fa, la situazione sembrava piuttosto delineata, sia al vertice che nel fondo. La Yuasa Battery Grottazzolina fino a novembre era ultima a secco di vittorie, ma poi è salita di colpi dando una svolta alla propria stagione. In dicembre, infatti, la squadra di Massimiliano Ortenzi ha stesoe Modena, per poi strappare un punto a Verona. A gennaio la tendenza non è cambiata: prima le vittorie contro Padova e Taranto, nell’ultimo turno il punto conquistato sul difficilissimo campo di Trento. I marchigiani ora sono decimi in classifica a quota 15 punti, gli stessi di Padova, nona in virtù della differenza set (e con un match da recuperare).