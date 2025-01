Anteprima24.it - VIDEO/ Punto C, il diesse Pietro Lo Monaco: “Benevento giovane, in alto per il lavoro di Auteri”

Tempo di lettura: 3 minutiOspite dell’ultima puntata diC il direttore sportivoLo, con una lunga carriera alle spalle che lo ha portato ad essere uno dei dirigenti più stimati del calcio italiano. Loha analizzato quanto sta accadendo nel girone C di serie C dando il suo parere sul cammino dele non solo. “La società giallorossa – ha detto – ha tracciato una strada già lo scorso anno puntando sui prodotti del vivaio. I sanniti hanno una squadrache si ritrova lassù per un grandefatto dae quindi al di là di questo appannamento momentaneo credo voglia continuare su questa strada senza fare follie in questo mercato. E’ stata fatta una scelta programmatica”. Nel girone C tiene banco la scelta del Trapani di licenziare mister Capuano che è stato il terzo allenatore della stagione allontanato dal presidente Antonini, contesto che non corrisponde alle preferenze diLo: “Quanto sarei durato lì? Non ci sarei nemmeno andato.