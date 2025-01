Quotidiano.net - Vescovo di Liverpool accusato di molestie sessuali: si dimette John Perumbalath

La donna che occupa il ruolo dianglicano a Warrington, in Inghilterra, Bev Mason, è una delle due accusatrici, per una presunta vicenda die aggressione sessuale risalente al periodo 2019-2023, deldi, primo presule convertito d'origine indiana giunto alla guida di una diocesi importante, dimessosi ieri. E' stata lei stessa a rivelarlo in una lettera aperta accusando la Chiesa d'Inghilterra di "non aver affrontato in modo adeguato e soddisfacente" le preoccupazioni riguardanti la condotta di Perumbath. "La mia preghiera è che ora che le cose sono state portate alla luce, non ci sia più un atteggiamento difensivo ma un esame onesto di ciò che stiamo facendo e come lo stiamo facendo", si legge ancora nella lettera. Il presule era statoda due donne, di cui una era Mason, come emerso all'interno di un'inchiesta giornalistica di Channel 4.