Sport.quotidiano.net - Verso la trasferta di Torino. Ballottaggi a centrocampo. In tre per sostituire Grassi

di Simone Cioni EMPOLI Si avvicina ladi domenica alle 12.30 all’Allianz Stadium dicontro la Juventus per l’Empoli, che in una situazione già di emergenza dovrà fare a meno anche di Pezzella e, entrambi squalificati, e quasi sicuramente di Viti. Le condizioni del giovane difensore, uscito malconcio dalla gara di sabato scorso contro il Bologna saranno valutate anche nei prossimi giorni ma la sensazione è che possa al massimo essere disponibile per la panchina. Per sostituirlo nella consueta linea a tre con Goglichidze e Ismajli, davanti a Vasquez, sono ino l’esperto De Sciglio e il giovane Marianucci. Il primo finora è stato impiegato tre volte titolare in tutte le competizioni, l’ultima due settimane fa a Milano contro l’Inter, così come il prodotto del vivaio azzurro ma tutte in Coppa Italia.