Sport.quotidiano.net - Verso il match di domenica. La Recanatese finalmente al gran completo. Il Roma City pronto per la delicata sfida

Leggi su Sport.quotidiano.net

In un clima tutt’altro che invernale ed anzi sostanzialmente mite e confortata da uno splendido sole, la truppa dellasta ultimando la preparazione che la condurrà al delicatissimointerno di dopodomani contro il. Per gli abituali frequentatori del Tubaldi, anche durante le sedute settimanali, farà sicuramente "stacco" la vista di un organico agguerrito e soprattutto folto come non si aveva memoria da mesi. Poco tempo fa era desolante osservare Lorenzo Bilò (foto) alle prese con un manipolo di superstiti ed una rosa falcidiata da infortuni, squalifiche e virus di diverse tipologie. Non più tardi dell’11 gennaio scorso, nella rifinitura pre-con la Sambenedettese, il tecnico poteva contare su 12 effettivi, portieri esclusi e qualche "volontario" che si adattava a mansioni non proprio di sua stretta competenza.