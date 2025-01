Laspunta.it - Velletri: sanatorie, confini del parco e svincolo sulla bretella. Queste le proposte del Polo Moderato.

Leggi su Laspunta.it

Presso sala Tersicore del Comune di, si è svolto il convegno organizzato dal. L’evento ha registrato un’ampia partecipazione che ha testimoniato l’interesse e la sensibilità nei confronti delle tematiche affrontate. Hanno preso parte al dibattito Salvatore Ladaga per Forza Italia, Lamberto Trivelloni per Patto Popolare e Gianni Cerini, esponente di Rinascita Veliterna e coordinatore locale di Noi Moderati. Presenti anche Paolo Toppi, coordinatore Noi Moderati della Provincia di Roma, e l’Onorevole Nazzareno Neri, Consigliere regionale del Lazio e capogruppo di Noi Moderati.Uno dei temi centrali del convegno è stato il Regolamento urbanistico del 1929, analizzato approfonditamente dall’ingegnere Gianni Cerini. Secondo quanto emerso dalla sua dettagliata disamina, tale regolamento “Sarebbe privo di efficacia poiché non adeguatamente recepito e ratificato dagli organi preposti.