.com - Vasco Translator E1: il traduttore auricolare rivoluzionario

Leggi su .com

Milano, 30 gennaio 2025 –Electronics, produttore leader mondiale di traduttori elettronici, lancia il nuovoE1, un dispositivo wearable high-tech. Dotato di due auricolari destri, uno per ciascun interlocutore, il nuovofunziona con l’app mobile dedicata e gratuitaConnect, disponibile sui sistemi operativi Android e iOS, e in connessione conV4. Gli auricolari, collegati all’app mobile, supportano 51 lingue e se abbinati aV4, offrono la traduzione di 64 lingue e internet gratuito a vita.“Abbiamo creato un prodotto innovativo che risponde alle principali esigenze degli utenti.E1 è semplice e comodo da usare, fornisce traduzioni di alta qualità, supporta conversazioni multilingue per più persone contemporaneamente distinguendosi per il suo design innovativo e pluripremiato”, afferma Maciej Góralski, CEO diElectronics.