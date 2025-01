Zon.it - Vallo della Lucania, furti a farmacie e tabacchi: prevenzione e contrasto al fenomeno

Nel pomeriggio di ieri, a, presso l’aula consiliare del PalazzoCultura, il comandante del locale Reparto Territoriale Carabinieri Ten. Col. Valerio Palmieri ed il Cap. Giuseppe Colella comandanteCompagnia Carabinieri di Agropoli (SA) in attuazione al protocollo d’intesa siglato in Prefettura a febbraio 2024 per la “criminalità nelle rivendite di generi di monopolio e nelle”, e in linea con le intese già sottoscritte in ambito prefettizio con il presidente provincialeFederazione Italiana Tabaccai e Federfarma, hanno tenuto con gli esercenti e rappresentanti di categoria dei farmacisti e tabaccai del territorio un incontro-confronto finalizzato alla formazione collettiva degli operatori di settore e alla valorizzazione di attività divulgative tese a ridurre i rischi per gli esercizi in relazione ae rapine subiti dalle tabaccherie e dalle, con particolare riferimento alle attività congiunte da porre in essere per prevenire e contrastare tali eventi.