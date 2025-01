Ilrestodelcarlino.it - Valentino Rossi e il matrimonio con Francesca Sofia Novello: cosa ha detto nell’ultima intervista

Tavullia (Pesaro Urbibo), 31 dicembre 2025 — Quarantasei, come il numero che l’ha reso una leggenda in pista e come gli anni che compirà il 16 febbraio. Dalla MotoGP, oggi,pensa solo al campionato GT e alla famiglia: alla suae alle figlie Gabriella e Giulietta. Molti momenti familiari sono condivisi dallasu Instagram che sempre sui social ha anche dialogato con i follower annunciando il parto cesareo e raccontando la maternità. I dettagli della sua vita quotidianali ha svelati in una lungaal Corriere della Sera. La seconda figlia appena arrivata, nata il 4 gennaio, “ha portato un po’ di gelosia a Giulietta (nata il 4 marzo 2022, ndr) — ha raccontato Vale — Le portiamo latte e biscotti alle 7.50, e vuole che siaa portarla all’asilo.